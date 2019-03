Portugal financia-se ao custo mais baixo de sempre. Paga menos de 1,3% a 10 anos

Portugal foi esta quarta-feira ao mercado financiar-se em 1.250 milhões de euros, através de um duplo leilão de dívida.





Já na emissão a 10 anos, Portugal financiou-se em 862 milhões de euros e conseguiu uma taxa de juro de 1,298%, o que corresponde ao valor mais baixo de sempre. A procura foi de 1,6 vezes a oferta.



Portugal consegue assim voltar a descer o custo do financiamento, algo que já se antecipava, uma vez que as taxas de juro têm recuado para mínimos históricos no mercado secundário. "A tendência de baixa tem sido uma constante nos últimos meses. O IGCP e o Estado Português estão a tirar partido do abrandamento económico que se refletiu novamente numa política monetária expansionista do BCE no passado dia 7 de março", realça Filipe Silva do Banco Carregosa, numa nota enviada às redações.



A última emissão de dívida a 10 anos ocorreu há um mês e já tinha ficado marcada por um novo mínimo no custo de financiamento. A 13 de fevereiro o IGCP colocou 705 milhões de euros em títulos a 10 anos (maturidade a 15 de junho de 2029), oferecendo uma taxa de rendibilidade de 1,568%.

Já depois deste leilão a 13 de fevereiro, o IGCP emitiu dívida de curto prazo a 20 de fevereiro, tendo conseguido juros negativos e uma procura elevada.



Apesar destes leilões com juros mais baixos, o custo da nova dívida pública emitida em janeiro subiu ligeiramente para os 1,9%, face aos 1,8% registados em 2018.



O montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado no ano de 2019 deverá situar-se em cerca de 8,6 mil milhões de euros. Segundo o programa de financiamento, o IGCP pretende emitir um total de 15,4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, o que representa um aumento de 400 milhões de euros face ao que esperava emitir no ano passado.