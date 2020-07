IGCP volta ao mercado na próxima semana para duplo leilão de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública vai voltar ao mercado na próxima semana para um duplo leilão de dívida de curto prazo, como objetivo de levantar até 1.750 milhões de euros.

De acordo com o comunicado do IGCP, trata-se de dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro com maturidades em 15 de janeiro de 2021 (seis meses) e 16 de julho de 2021 (um ano).

A operação será realizada na quarta-feira, 15 de julho, e tem um montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros.

Na última emissão a 12 meses, realizada em maio, o IGCP colocou mil milhões de euros, com uma taxa de -0,351%, voltando assim a financiar-se a taxas negativas nesta maturidade, depois de no leilão de abril a yield ter sido positiva (0,038%) pela primeira vez em três anos.

Na mesma altura, o instituto liderado por Cristina Casalinho colocou 750 milhões de euros em títulos com maturidade a seis meses, com uma taxa de -0,411%, que compara com a taxa de -0,089% no leilão de março e de -0,487% no leilão de fevereiro.