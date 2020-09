Açores pagam 0,6% para emitir 285 milhões de euros em obrigações

Leia Também DBRS mantém rating dos Açores acima de lixo mas corta perspetiva para negativa





DBRS Morningstar ter confirmado o rating de longo prazo da Região Autónoma dos Açores em BBB (baixo) , na passada sexta-feira, o que corresponde ao último nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, um nível acima de lixo.

A Região Autónoma dos Açores foi ao mercado a realizar uma emissão de 285 milhões de euros em dívida, com uma taxa de juro de 0,6%, nesta segunda-feira, dia 28 de setembro.A dívida colocada tem o prazo de maturidade de julho de 2026. Inicialmente, o "spread" entre a taxa da operação e a "yield" da dívida portuguesa a seis anos no mercado secundário era de 85 pontos base, o que colocava a taxa da colocação em cerca de 0,7%.Contudo, ao longo da manhã, o "spread" foi diminuindo ligeiramente para os 80 pontos base e depois para os 75 pontos base. Por esta altura, os juros das obrigações do Tesouro português com a mesma maturidade estão em -0,148%.Esta colocação surge depois da

No entanto, piorou a sua perspetiva para a evolução da dívida, ao passá-la de estável para negativa.

A justificar a decisão de cortar o ‘outlook’ estão as prováveis implicações para o balanço dos Açores decorrentes das dificuldades financeiras do Grupo SATA, refere a agência no relatório divulgado esta sexta-feira.



Em abril deste ano, a região foi ao mercado de obrigações emitir 200 milhões de euros em títulos de dívida a sete anos, com um juro de 1,5%.