Açores pagam juro em torno de 1,5% para emitir 200 milhões a sete anos

A Região Autónoma dos Açores está no mercado de obrigações, com o objetivo de emitir um máximo de 200 milhões de euros em títulos de dívida a sete anos.





Os investidores estão a exigir um prémio superior para comprar obrigações dos Açores, mas a região autónoma vai, ainda assim, conseguir financiar-se a uma taxa de juro em torno de 1,5%.





De acordo com a Bloomberg, o "spread" inicial foi fixado em 80 pontos base acima da "yield" das obrigações do Tesouro portuguesas com maturidade em abril de 2027, que está hoje em 0,73%.





Em julho do ano passado, na primeira emissão de dívida a 10 anos, os Açores pagaram um spread de 50 pontos base acima da taxa de juro da República, tendo colocado 223,5 milhões de euros com uma "yield" pouco acima de 1%.

A pandemia agravou os custos de financiamento dos soberanos, pelo que os Açores vão agora pagar um juro bem superior para obter financiamento com uma maturidade inferior.





Na semana passada o IGCP realizou uma emissão de dívida a 10 anos com uma taxa de juro de 1,194%, que mais do que duplicou a yield da emissão comparável realizada em março (0,426%).





Segundo a Bloomberg, as obrigações que os Açores estão a emitir pagam um cupão anual e o preço final só deverá ficar definido amanhã.