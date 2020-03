Agências cortam ratings da África do Sul e Reino Unido. Madeira e Açores recebem voto de confiança

A Moody’s colocou a dívida soberana da África do Sul no "lixo" e a Ficth também reduziu a classificação do Reino Unido. Já a DBRS, na decisão para dívidas sub-soberanas, manteve a notação dos Açores e Madeira.