AllianzGI confia em dívida e afasta-se de “commodities” cíclicas

Nos próximos meses, as oportunidades vão estar do lado da dívida, mas há que jogar pelo seguro. A AllianzGI prefere dívidas soberanas com o ciclo de subida dos juros diretores já avançado e as de empresas com um risco de incumprimento reduzido.

