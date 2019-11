A Caixa Económica Montepio Geral cancelou esta terça-feira uma emissão de obrigações hipotecárias de 2015, num montante total de 500 milhões de euros, isto no mesmo dia em que foi anunciada uma outra emissão no mesmo valor.

"A Caixa Económica Montepio Geral (…) informa que, em 5 de novembro de 2019, a emissão de obrigações hipotecárias "CEMG/2015 - EUR 500 M Floating R. Covered Bonds - DEC 2020 - ser. 5", registada na Central de Valores Mobiliários sob o código CMGROE (ISIN PTCMGROE0021), foi cancelada conforme deliberação do Banco Montepio enquanto entidade emitente", diz o comunicado divulgado esta terça-feira junto da CMVM.

O cancelamento desta emissão de 2015, com reembolso previsto para dezembro de 2020, foi anunciado no dia em que foi avançado o lançamento de uma emissão no mesmo valor, que continua a estar no mercado.

Esta manhã foi anunciado que a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) está a preparar uma emissão de dívida hipotecária, no montante total de 500 milhões de euros. A notícia foi avançada pela Bloomberg, que citava fontes próximas do processo.

O Montepio, liderado por Dulce Mota, terá mandatado cinco bancos (Commerzbank, Montepio Investimento, Natixis, NatWest Markets e UniCredit) para realizar a emissão através de obrigações hipotecárias.

Segundo a informação avançada, as obrigações terão uma maturidade de cinco anos, devendo ser emitidas em breve.



O cancelamento entretanto anunciado relaciona-se com uma outra que foi feita em 2015, que estava no banco.