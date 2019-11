Montepio coloca 500 milhões de dívida hipotecária com juro de 0,125%

A Caixa Económica Montepio Geral colocou no mercado uma emissão de obrigações hipotecárias no montante de 500 milhões de euros, com um prazo de cinco anos, a uma taxa de juro fixa anual de 0,125% e um preço de emissão de 99,568%, traduzindo um spread de 40 pontos base sobre a taxa mid-swap a cinco anos, informou o banco em comunicado à CMVM.

A procura dos investidores (mais de 145 institucionais) excedeu em mais de seis vezes o montante da emissão.

A taxa de juro de 0,125% acabou por ficar abaixo do inicialmente projetado e "corresponde a um nível bastante inferior ao da anterior operação realizada no final de 2017, cuja taxa foi de 0,875%", refere o Montepio.

Esta manhã, de acordo com a Bloomberg, a taxa de juro teria sido fixada em 0,184% (resultando da taxa a cinco anos praticada no mercado mais um prémio de 0,4 pontos).

"O sucesso desta colocação resultou do interesse da comunidade de investidores por esta classe de ativos - as denominadas obrigações hipotecárias - e pelo risco de crédito do emitente", sublinha o banco liderado por Dulce Mota (na foto).

Foi "também determinante a participação dos membros do sindicato de colocação da emissão, designadamente do Commerzbank AG, do Natixis S.A., do Natwest Markets e do UniCredit Bank AG", remata o comunicado.