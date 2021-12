Bancos portugueses no pódio dos mais expostos à dívida soberana

Os bancos nacionais são os segundos mais expostos às dívidas soberanas. No final do primeiro semestre do ano, o setor detinha quase 57 mil milhões de euros em obrigações. E quase metade deste montante corresponde a títulos emitidos pelo Tesouro português, naquele que é considerado um investimento “atrativo” para as instituições financeiras perante taxas de juro que, apesar de baixas, são mais elevadas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...