Juros da dívida britânica em mínimos de maio à boleia das vendas a retalho

Os juros das "gilts" estão a aliviar de forma expressiva, tendo já a "yield" britânica a 10 anos tocado em mínimos de maio.





As obrigações soberanas do Reino Unido foram impulsionadas pelos mais recentes números referentes às vendas a retalho no país.





A rendibilidade dos títulos britânicos que vencem em 2033 segue a aliviar 10,3 pontos base para 4,041%.





As vendas a retalho caíram 0,3% em outubro, face a setembro, ficando aquém das estimativas dos analistas, citadas pelo Financial Times, que apontavam para uma subida deste indicador.





Este número dá assim sinais de que a política monetária do Banco de Inglaterra já começou a ter efeitos claros nos bolsos das famílias e empresas, gerando uma expectativa de que o Banco de Inglaterra possa começar a cortar os juros diretores no próximo ano.





Na última reunião da autoridade monetária britânica, que ocorreu no passado dia 2 de novembro, o banco central manteve as taxas de juro de referência inalteradas em 5,25%.





A inflação no Reino Unido caiu para 4,6%, o valor mais baixo em dois anos.