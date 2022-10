BCP emite 350 milhões em dívida a três anos com juro de 8,5%

Leia Também BCP emite 300 milhões em dívida a 10 anos com taxa de 4%. Procura atinge os 550 milhões



O Commerzbank, o Goldman Sachs, o JP Morgan, o Millennium BCP e o Natixis atuam como "bookrunners" da operação. Esta nova dívida será admitida à negociação na Euronext Dublin.



A última vez que o banco liderado por Miguel Maya esteve no mercado de dívida foi em novembro de 2021 para uma colocação também de 300 milhões de euros. As operações não são, contudo, comparáveis já que se tratava na altura de dívida subordinada a 10 anos e meio.

O BCP emitiu de 350 milhões de euros em dívida com um juro de 8,5%. A operação decorreu esta terça-feira com a colocação de novas obrigações séniores preferenciais, com prazo a três anos e opção de reembolso antecipado aos dois anos.A emissão arrancou esta manhã com o "guidance" inicial a apontar para um juro a rondar os 9%, mas acabou por ser revisto em baixa até aos 8,5%, segundo dados da IFR.Já o montante subiu dos 300 milhões previstos para 350 milhões face ao apetite dos investidores. A procura fixou-se em 800 milhões de euros, ou seja, 2,3 vezes acima da oferta.Os títulos que foram emitidos atingem a maturidade a 25 de outubro de 2025, mas podem ser reembolsadas um ano mais cedo. Até 2024, as obrigações irão ter um cupão fixo e, se a opção não for usada, há uma refixação trimestral do juro, segundo informações a que a Bloomberg teve acesso.