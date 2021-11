BCP emite 300 milhões em dívida a 10 anos com taxa de 4%. Procura atinge os 550 milhões

Leia Também Banca alivia imparidades, mas mantém cautela

As emissões de dívida subordinada não são comparáveis com outras emissões de dívida sénior, uma vez que estes títulos têm um risco maior. E, consequentemente, costumam exigir um prémio maior. Esta quarta-feira, a taxa de juro swap do euro a 10 anos negoceia nos 0,17%.





O BCP emitiu 300 milhões de euros em dívida subordinada a 10 anos e meio. A colocação de obrigações decorreu esta quarta-feira, após o banco liderado por Miguel Maya ter mandatado um sindicato bancário. O juro fixou-se em 4%, com a procura a quase duplicar a oferta, de acordo com dados a que a Bloomberg teve acesso.O montante era o esperado pelo banco - que anunciou, esta terça-feira, que mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs, o JP Morgan e o Millennium BCP para uma potencial emissão de títulos de dívida subordinada. Os investidores estavam, no entanto, dispostos a mais, já que a procura atingiu os 550 milhões de euros.A operação conjunta decorre ao abrigo do Euro Note Programme do banco. Foi, portanto, feita em euros, com taxa fixa, com prazo de 10 anos e 6 meses e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, uma vez decorridos 5 anos e 6 meses."Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2", indicou o BCP no comunicado. "Dependendo das condições de mercado, o Banco poderá decidir realizar a operação em breve."A última vez que o banco liderado por Miguel Maya fez uma emissão de dívida subordinada foi em setembro de 2019. Na altura a operação, com