Caixa Geral de Depósitos avança com nova emissão de dívida verde

A Caixa Geral de Depósitos está no mercado para uma nova emissão de dívida verde. O banco liderado por Paulo Macedo pretende colocar títulos a quatro anos junto de investidores institucionais, não sendo ainda conhecido o montante pretendido.A emissão de "green bonds" séniores preferenciais com maturidade a 15 de junho de 2026 está a decorrer esta terça-feira, de acordo com informações avançadas à Bloomberg por fontes próximas da operação.

O "guidance" inicial aponta para um prémio de 140 pontos base face à taxa mid-swap do euro com a mesma maturidade, que negoceia nos 1,64%. No entanto, o juro final só será fixado com o fim da operação e consoante a procura.Os "b