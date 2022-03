EDP emite 1,25 mil milhões em dívida verde a sete anos com juro de 1,9%

0,89%. A taxa de juro fixou-se assim 1,897%, enquanto o cupão anual ficou nos 1,875%.

plano estratégico até 2025 traçou como objetivo chegar a 50% de financiamento sustentável, mas a meta poderá ser alcançada mais cedo dado que, antes desta operação, a empresa já tinha atingido a marca dos 40%.

A EDP voltou ao mercado de dívida verde. A energética liderada por Miguel Stilwell d'Andrade colocou 1,25 mil milhões de euros em obrigações a sete anos e meio com uma taxa de juro próxima de 1,9%, abaixo do "guidance" inicial para a operação que baixou graças à forte procura.Segundo informações obtidas pela Bloomberg junto de fontes do mercado, a elétrica fechou esta segunda-feira a emissão de "green bonds" com um prémio de 100 pontos base face ao mid-swap do euro com a mesma maturidade, que negociou nosA "yield" fixada após os fechos dos livros de ordens representa um recuo de 33 pontos base face ao prémio indicativo inicial, pressionada pelo apetite dos investidores. A procura por estes títulos atingiu os 6,1 mil milhões de euros, ou seja, quase cinco vezes acima da oferta.A elétrica avançou com a emissão de "green bonds" para financiar ou refinanciar os projetos verdes no âmbito do seu Green Finance Framework. O BNP Paribas, o UniCredit, o Barclays, o Citi, o Commerzbank, o HSBC, o ING, o JPMorgan, o Millennium BCP e o NatWest Markets atuaram como "bookrunners" da operação.A EDP tem vindo a apostar no mercado verde para financiar a expansão do negócio de renováveis. No