Citi contrata firmas detidas por negros para emitir dívida em celebração de Luther King

O Citi anunciou na sexta-feira que trabalhou exclusivamente com cinco empresas detidas por negros para organizarem uma emissão de obrigações no valor de 2,5 mil milhões de dólares, em celebração do dia de Martin Luther King Jr. (terceira segunda-feira de janeiro, que é feriado nos EUA), "reforçando assim o seu compromisso de reforçar a igualdade racial nos mercados de capitais em particular e na indústria dos serviç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...