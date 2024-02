Fitch: Compromisso com a dívida acalma “incerteza” eleitoral

Portugal tem vindo a reduzir a dívida pública (apesar do agravamento na pandemia), o que foi uma das grandes razões para o otimismo das agências de notação financeira que levou mesmo o país ao histórico “rating” A. A Fitch admite que há um novo fator de incerteza com as eleições de março, mas o compromisso dos maiores partidos com a consolidação orçamental é visto como apaziguador.

