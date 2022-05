Credit Suisse: “Com a subida das ‘yields’, a atratividade da dívida pública está a voltar”

Os países vão passar dificuldades com a subida dos juros das dívidas públicas no seguimento da normalização da política monetária. No entanto, a prazo, este movimento poderá voltar a tornar estes ativos mais atrativos para os investimentos, antecipa Nannette Hechler-Fayd’herbe, “chief investment officer of international wealth management” e “global head of economics & research” do Credit Suisse, em entrevista ao Negócios.

