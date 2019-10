Para Casalinho há uma "boa evidência empírica desse nível de preocupação" dos mercados no comportamento das taxas de juro da República Portuguesa. "O que nós vimos é que, com as eleições espanholas a aproximarem-se, houve uma inversão da posição relativa em termos de prémio de risco dos dois países", recordou.



Ou seja, "Portugal está neste momento a transacionar com uma taxa de juro mais baixa do que Espanha, o que de alguma forma evidencia bem a perceção que os mercados tiveram em relação aos resultados eleitorais", explicou, concluindo que, com base nessa evolução, é possível dizer que "a receção [dos mercados às eleições] foi positiva".

A presidente do IGCP, a agência que gere a dívida pública, diz que não há sinais de preocupação dos mercados com os resultados eleitorais do passado dia 6 de outubro. Exemplo disso é que os juros portugueses a dez anos negoceiam abaixo dos juros espanhóis "Os contactos [com investidores] que tive não pronunciam algum nível de preocupação com a configuração do resultado eleitoral", afirmou Cristina Casalinho à margem do seminário "Mercados de dívida pública – Desafios num quadro de aprofundamento da UEM" organizado pelo IGCP, o CIRSF e a Comissão Europeia, ressalvando que desde as eleições houve "muito poucos contactos com investidores".