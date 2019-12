agência que gere a dívida pública portuguesa, este é um passo crucial para o país alargar a base de investidores e atrair compradores japoneses.

"Quando Portugal tem neste momento as três principais agências de 'rating' com perspetivas positivas, é legítimo acalentar expectativas de que essas perspetivas positivas vão ser materializadas em 'upgrades'. Se o vai ser para 'single' A ou não, temos aqui dois passos... Estamos em BBB, temos de passar para BBB+ e depois BB e depois o A-", afirma Cristina Casalinho, presidente do IGCP, numa entrevista ao Jornal Económico , esta sexta-feira.

A responsável refere ainda que estes processos "demoram". "Falta um bocado, é um processo lento, vai demorar", diz, acrescentando que o "caminho está a ser percorrido, as próprias agências de 'rating' estão cada vez mais confortáveis com a história de Portugal". Mas que serão necessários "pelo menos dois anos". Isto se o "padrão de comportamento se mantiver", se "não houver aqui nenhum percalço e se em todas as próximas janelas houver atuação".



Para Cristina Casalinho, a melhoria do "rating" será um passo para o país alargar a base de investidores e beneficiar da vinda de compradores japoneses. "Em termos de alargamento geográfico da base de investidores também é importante", diz, acrescentando que "quer Espanha quer França têm vindo a fazer comentários substantivos em relação à sua base de investidores e a relevância, por exemplo, de investidores japoneses". "Devido a limitações de 'rating' é um movimento que em Portugal não temos" com a mesma magnitude, remata.