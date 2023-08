Dona dos supermercados Pão de Açúcar entra em incumprimento

A francesa Casino, empresa fundada há 125 anos e que detém a rede de supermercados Casino Supermarché em França e a cadeia Pão de Açúcar no Brasil, falhou o pagamento dos juros de uma emissão obrigacionista. Por esse motivo, a agência de "rating" Moody's colocou o grupo gaulês em "default" parcial.A decisão surge após terem decorrido 30 dias após a data de pagamento de um cupão de uma emissão de obrigações no valor de 400 milhões de euros com maturidade em janeiro de 2026. Os juros deveriam ter sido pagos aos detentores das obrigações a 17 de julho.A Moody's indica que a Casino se encontra num processo de reestruturação e em negociações com os seus credores financeiros, tendo esse processo sido iniciado a 25 de maio.No ano passado, a Casino obteve 34 mil milhões de euros de receitas.O maior acionista do grupo francês é a "holding" gaulesa Rallye, com 52% do capital e 61% dos direitos de voto.