Espanha com procura recorde de 50 mil milhões em emissão a dez anos

O Tesouro espanhol foi esta terça-feira, 22 de janeiro, ao mercado para uma emissão sindicada de obrigações a dez anos, em que a procura atingiu um recorde de 50 mil milhões de euros.





Segundo a imprensa espanhola, a forte procura permitiu fixar o spread em 65 pontos base acima da taxa "mid swap" do euro, sendo que o "guidance" inicial apontava para 70 pontos base nesta operação que foi conduzida pelo BBVA, Crédit Agricole, Citi, HSBC, JPMorgan e Société Générale.





A emissão espanhola demonstra o apetite dos investidores pela dívida dos países da chamada periferia do euro, tendo em conta a rendibilidade que oferecem num contexto de juros baixos.





As ordens foram "impressionantes", comentou à Bloomberg Antoine Bouvet, estratega do Mizuho International, acrescentando, porém, que são "consistentes" com aquilo a que se tem assistido nas operações semelhantes realizadas por outros países do euro.





Caso disso é o Tesouro português que realizou uma emissão sindicada de dívida a 10 anos no passado dia 9 de janeiro, tendo colocado 4 mil milhões de euros junto de investidores, aceitando pagar um juro com um "spread" de 112 pontos base. A procura atingiu os 24 mil milhões de euros, quase cinco vezes a oferta.





Segundo os analistas do Danske Bank também a Grécia deverá avançar com uma emissão de dívida de médio prazo brevemente.





Nesta altura, os juros da dívida espanhola estão em queda no mercado secundário. No prazo a dez anos, a yield desce 2,3 pontos base para 1,343%, depois de já ter tocado nos 1,338%, um valor muito próximo de mínimos de agosto.