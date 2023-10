Fitch reafirma "rating' da Fidelidade com perspetiva estável

Leia Também Fidelidade “serena” com negócio de concorrente

A Fitch manteve o "rating" da Fidelidade em A, com uma perspetiva estável, destacando a capacidade da seguradora em "honrar os seus compromissos financeiros"."A agência americana de notação financeira Fitch anunciou esta terça-feira que reafirmou o 'rating' [notação] em A stable (IFS) e A- stable (IDR) à Fidelidade e que mantém o 'outlook' [perspetiva] estável, confirmando a forte capacidade da seguradora para honrar os seus compromissos financeiros", aponta a Fidelidade numa nota hoje divulgada.Segundo a Fidelidade, "para a reafirmação deste 'rating' - uma notação das mais elevadas no panorama empresarial nacional -, a Fitch realçou de forma muito positiva a estratégia empresarial da Fidelidade e a forte capitalização da seguradora, nomeadamente, o rácio de solvência e a solidez da sua carteira de investimentos".A empresa acrescenta que "a posição de liderança da Fidelidade no mercado segurador português e o peso crescente da atividade internacional da empresa, bem como a qualidade dos seus ativos foram também reconhecidos, sobretudo perante o contexto financeiro atual".A Fidelidade concluiu afirmando que a "reafirmação do 'rating' A pela Fitch e com 'outlook' estável é mais um sinal de que a estratégia que a companhia tem vindo a seguir, nos últimos anos, tem sido a acertada e a necessária para reforçar continuamente a solidez nestes tempos de tão grande incerteza socioeconómica".