Fitch sobe ratings da Madeira e do Porto após elevar classificação da República

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A agência de notação financeira Fitch procedeu hoje a um "upgrade" da classificação atribuída à dívida da Madeira e do Porto, depois de em finais de outubro ter tomado a mesma decisão relativamente ao "rating" da dívida soberana de Portugal.

Foi a 28 de outubro que a Fitch melhorou a avaliação da dívida portuguesa, de "BBB" para "BBB+", com perspetiva estável.

A notação da República ficou, assim, três níveis acima da categoria de investimento especulativo – o chamado "lixo".

Depois da subida do "rating" de Portugal, era já esperado que a agência procedesse a uma melhoria equivalente nas classificações da Madeira e do Porto, que ficam agora no mesmo patamar que a notação da República.