Fitch vê dívida portuguesa em 113,5% no fim do ano

A agência de notação financeira está mais pessimista do que o Governo para a evolução da dívida pública este ano e no próximo. Apesar de elogiar a “prudência” orçamental, alerta para os riscos da política do BCE e da desaceleração económica dos parceiros comerciais.



A Fitch está mais negativa para a evolução da dívida portuguesa do que o Governo. Apesar do otimismo em relação à prudência orçamental de Portugal e à recuperação económica do país após a pandemia, a agência de notação financeira alerta para o agravamento dos custos de financiamento.



"Ao longo dos últimos dois anos, Portugal tem-se destacado ao nível ...

