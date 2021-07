Gana é o primeiro africano a emitir dívida 'sustentável'

O Gana está a planear emitir dívida pública para objetivos sociais e ambientais no valor de 2 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) em novembro, tornando-se o primeiro país africano a emitir este tipo de dívida.De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o Gana planeia emitir, no total, 5 mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) este ano, dos quais 2 mil milhões de dólares estarão reservados para investimentos considerados sustentáveis e amigos do ambiente."A expectativa é que estes títulos de dívida possam ser emitidos no outono até um máximo de 2 mil milhões de dólares", disse o ministro das Finanças do Gana, Ken Ofori-Atta, em entrevista à Bloomberg, explicando que, além dos investimentos em projetos sustentáveis, parte da receita angariada servirá para melhorar a educação e a saúde no país.Assim, do limite de 5 mil milhões de dólares de endividamento legal, "sobram" 3 mil milhões de dólares para captar no mercado obrigacionista e metade desse valor servirá para refinanciar dívida atual - por isso "a nova dívida vai limitar-se a 1,5 mil milhões de dólares [1,2 mil milhões de euros]", explicou o ministro, que é uma das vozes que tem liderado as negociações com as instituições internacionais relativamente ao estado das contas públicas no continente.O Gana torna-se assim o primeiro país em África - na América do Sul, o Chile e o Equador também já o fizeram - a emitir este tipo de dívida, aproveitando o apetite dos investidores pelas obrigações associadas a objetivos sustentáveis, apetite esse que aumentou desde a pandemia.Estes títulos, vincou o governante, "não são baratos, não há descontos, por isso é preciso negociar as melhores condições".O Gana tem um défice de 9,5% este ano, melhorando dos 11,7% do ano passado, e deverá aumentar o crescimento do PIB de 0,4% em 2020 para 5% este ano.As previsões, no entanto, dependem da evolução da pandemia de covid-19, disse Ken Ofori-Atta, lembrando que "enquanto o Ocidente pode ter cerca de 68 doses para cada 100 pessoas, o Gana tem 2 doses por 100 habitantes, e isto não pode continuar".O Gana não conseguiu garantir mais do que os 1,3 milhões de doses gratuitas asseguradas pela Organização Mundial de Saúde, tendo ainda pequenas doações do governo da Índia e do maior operador de comunicações móveis no continente, o Grupo MTN. "Isto tornou-se o nosso calcanhar de Aquiles", admitiu o governante africano.