Empresas portuguesas de mão cheia no Gana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cinco dias, cinco empresas - Gana, de 17 a 22 de outubro. A Mistolin (soluções de higiene e limpeza), a Central Lobão (ferramentas), a Pavimetal (estruturas metálicas), a Rico Gado (rações alimentares) e a Mindol (colchões, bases, estrados e almofadas) são as companhias portuguesas que vão participar numa missão empresarial multissetorial ao Gana, promovida pela Associação Empresarial de Portugal (AEP).

Uma missão empresarial a "uma das economias africanas com maior crescimento e a segunda maior da África Oeste", que "irá proporcionar contactos com empresas locais e entidades institucionais", anuncia a AEP, em comunicado.

Leia Também Gana é o primeiro africano a emitir dívida 'sustentável'

Para a associação liderada por Luís Miguel Ribeiro, o Gana "não é um mercado desconhecido", pois "desde 2013 que organiza missões a este país "e esta será a sexta vez que leva empresas portuguesas até este destino".

Leia Também Fricon “descongela” África e dobra fabrico em Vila do Conde

Situado no Golfo da Guiné, na África Ocidental, "o Gana tem em curso investimentos importantes na área da construção habitacional, infraestruturas, gestão de resíduos e no setor energético", tratando-se, ainda, de "um dos principais exportadores de ouro do mundo sendo o petróleo e o cacau também importantes produtos de exportação", realça a AEP.

As missões empresariais da AEP pretendem, "através da identificação de potenciais parceiros e o agendamento de reuniões, contrariar a estagnação da economia nacional, criando oportunidades de exportação de bens e serviços para as PME portuguesas", explica a mesma organização patronal.

Leia Também Custos e covid abalam retoma da Casais

No ano passado, através do seu projeto BOW, a AEP garante que promoveu 16 ações de internacionalização, entre feiras, missões empresariais e missões inversas, em 22 mercados, que envolveram "mais de 120 empresas".