Há ano e meio que não havia tão pouca dívida verde nova a chegar ao mercado

O sucessivo crescimento na emissão de "green bonds" tem vindo a abrandar com as alterações nas condições do mercado obrigacionistas e o período de verão (tipicamente com menor volume de operações).

Há ano e meio que não havia tão pouca dívida verde nova a chegar ao mercado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Há ano e meio que não havia tão pouca dívida verde nova a chegar ao mercado O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar