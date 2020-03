Haitong Bank não paga juros do cupão nº 2 de obrigações perpétuas

O Haitong Bank informou esta noite, em comunicado à CMVM, que não vai pagar os juros do cupão nº 2 da emissão de obrigações "USD 130M fixed rate perpetual deeply subordinated additional tier 1 resettable instruments" (PTESSXOM0013).

De acordo com os respetivos termos e condições da referida emissão, e tendo em conta a natureza legal de instrumentos perpétuos elegíveis como fundos próprios adicionais de nível 1, "o pagamento de juros obedece às condições de disponibilidade de recursos distribuíveis", diz o documento.

"Atentas as demonstrações financeiras individuais (não consolidadas) do banco relativas ao exercício anual de 2019, divulgadas no passado dia 21 de Março, e dada a inexistência de recursos disponíveis para distribuição, não pode ser deliberado efetuar o pagamento de juros relativo ao cupão número 2".

O ex-BESI informa ainda que "os juros têm natureza não cumulativa, pelo que o direito ao recebimento deste cupão é definitivamente extinto".

No passado dia 21, o Haitong Bank – da esfera da Haitong International Holdings Limited (HIH), integralmente detida pela Haitong Securities – anunciou lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, contra 1,1 milhões no ano precedente.

Segundo o banco, que opera em países como Portugal, Espanha Polónia, Brasil e Reino Unido, os lucros de 2019 deveram-se a uma "melhoria significativa da atividade operacional recorrente, tendo sido alcançados "apesar do custo extraordinário de 10 milhões de euros relativo a uma amortização de 'goodwill'".