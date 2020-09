Lucro do Haitong cai para 690 milhões no primeiro semestre

A Haitong Securities, dona do Haitong Bank em Portugal, reportou um resultado líquido de 690 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, valor que representa uma queda de 2,4% em relação aos lucros recorde de 707 milhões registados em igual período do ano passado. Os resultados foram divulgados esta sexta-feira, 4 de setembro, pelo grupo chinês.Em comunicado enviado esta manhã às redações, a Haitong Securities salienta que a rentabilidade se manteve "elevada", apesar da pandemia. Isto num semestre em que a base de clientes de gestão de "wealth management" cresceu em 8,5%, para os 12,46 milhões de clientes. Já os ativos em carteira aumentaram em 11,6% e a negociação de títulos e fundos nas bolsas chinesas subiram 28,3%.Também as atividades de mercado de capitais cresceram "apesar das condições exigentes impostas pela situação de pandemia". A atividade de dívida nos mercados de capitais assumiu particular importância e a Haitong Securities dá conta de um crescimento de 26% em emissões de dívida.Feitas as contas, as receitas totais ascenderam a 3,3 mil milhões de euros no primeiro semestre, uma descida homóloga de 0,37%, levando o resultado antes de impostos a totalizar 980 milhões de euros.