IGCP deixa cair leilão de dívida da próxima semana

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) cancelou o leilão de dívida do próximo dia 16 de novembro. "O IGCP, E.P.E., não irá realizar, no próximo dia 16 de novembro, o leilão de BT referente às linhas a 6 e 12 meses", anunciou a entidade liderada por Miguel Marín numa nota publicada no site Estava prevista uma emissão de dívida a seis meses, com prazo a 19 de maio de 2023, e outra com prazo a 17 de novembro de 2023, ou seja, a 12 meses. O montante indicativo conjunto estava fixado entre 750 e mil milhões de euros.

Na nota em causa, o IGCP não explica o motivo do cancelamento.