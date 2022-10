Portugal coloca 750 milhões de euros em bilhetes do tesouro. "Yields" ultrapassam os 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) angariou esta quarta-feira 750 milhões de euros num leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) a 11 meses (vencem em setembro de 2023), com as taxas de juro a ultrapassarem pela primeira vez este ano a marca dos 2%.

É a segunda vez consecutiva que as "yields" aumentam significativamente, numa emissão em que a procura superou 1.74 vezes a oferta.

Na última emissão de BT a 6 e 12 meses, realizada a 21 de setembro, a República emitiu 440 milhões de euros nas BT a seis meses, com uma yield de 1,291% – uma subida vísivel face à taxa de juro média de -0,179% na operação de 18 de maio.



Já na emissão a 12 meses foram colocados 810 milhões de euros, com uma "yield" de 1,916%. Na emissão comparável precedente, tinha emitido 875 milhões de euros à taxa de juro média de 0,236%.