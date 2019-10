IGCP emite dívida a 15 anos no primeiro leilão após eleições

O IGCP anunciou esta sexta-feira, 4 de outubro, que na próxima semana vai realizar um leilão de obrigações do Tesouro com maturidade em 2034, com o objetivo de angariar entre 750 e mil milhões de euros.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 9 de outubro pelas 10:30 horas um leilão de OT com maturidade em 18 de abril de 2034, com um montante indicativo entre 750 milhões e 1000 milhões de euros", refere uma nota do instituto liderado por Cristina Casalinho.

Este será assim o primeiro leilão de dívida pública que o IGCP vai realizar após as eleições legislativas deste domingo. E acontece numa altura em que, no mercado secundário, os juros das obrigações soberanas portuguesas estão perto de mínimos históricos.



Na última emissão de dívida a 15 anos, realizada 11 de setembro, o IGCP aceitou pagar uma taxa de juro de 0,676%, o que representa o custo de financiamento mais baixo de sempre nesta maturidade, e que compara com os 1,052% suportados no leilão realizado em julho. Foram colocados 400 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2034, sendo que a procura atingiu 919 milhões de euros, ou seja, 2,3 vezes a oferta.