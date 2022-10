IGCP emite dívida de curto prazo na próxima quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar na próxima quarta-feira com um leilão de Bilhetes do Tesouro para angariar até 750 milhões de euros.

O instituto liderado por Miguel Martín vai emitir títulos com maturidade em 22 de setembro de 2023 (11 meses) com um montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros, indicou.

Na mesma linha de BT, o IGCP pretende emitir próximo mês, a 16 de novembro, títulos a 6 e 12 meses, segundo o calendário de leilões. Neste duplo leilão, o montante indicativo conjunto está fixado entre 750 e 1.000 milhões de euros.

Na última emissão de dívida de curto prazo, realizada a 21 de setembro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros em emissões de Bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses.



Nessa altura, a República pagou juros mais elevados do que na anterior operação comparável. O IGCP emitiu 440 milhões de euros nas BT a seis meses, com uma yield de 1,291% – uma subida vísivel face à taxa de juro média de -0,179% na operação de 18 de maio.



Já na emissão a 12 meses foram colocados 810 milhões de euros, com uma "yield" de 1,916%. Na emissão comparável precedente, tinha emitido 875 milhões de euros à taxa de juro média de 0,236%.