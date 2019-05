IGCP emite na próxima semana 1.500 milhões de dívida de curto prazo

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar um duplo leilão de curto prazo na próxima quarta-feira, 15 de maio, com o objetivo de emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Um dos leilões é para emitir bilhetes do Tesouro a seis meses e o outro a 12 meses.





No último leilão nestes prazos , Portugal conseguiu taxas de juro mais baixas do que nas emissões anteriores. Neste caso, as taxas já são negativas, mas foram ainda mais negativas. A um ano, o Tesouro português emitiu 950 milhões de euros com uma taxa de juro de -0,368% em abril.



Desde 2015 que Portugal consegue financiar-se a juros negativos nos prazos mais curtos, o que tem contribuído para a queda do custo total com a dívida. No primeiro trimestre deste ano, o custo da dívida emitida situou-se nos 1,7%, o que representa um novo mínimo histórico (pelo menos desde 2010). O custo do "stock" da dívida pública portuguesa baixou para 2,8%, também o mais baixo desde, pelo menos, 2010.



Ainda esta semana, o IGCP esteve no mercado a emitir dívida de longo prazo (10 anos), tendo financiado 1.250 milhões de euros à taxa de juro mais baixa de sempre neste prazo. Com esta última emissão, a agência liderada por Cristina Casalinho garantiu 55% das necessidades de financiamento de 2019.