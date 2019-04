Num duplo leilão de Bilhetes do Tesouro com maturidade em julho deste ano e em março de 2020, o Tesouro português conseguiu juros negativos, com a procura a superar a oferta em ambos os casos.

Já na emissão de bilhetes com prazo mais longo, com maturidade em março de 2020, o Tesouro português emitiu 950 milhões de euros, com uma taxa de juro de -0,368%, também ligeiramente mais negativa do que a taxa de -0,363 registada na última emissão comparável, em fevereiro.



Em ambos os casos, a procura superou a oferta, ainda que de forma menos expressiva do que aconteceu em leilões anteriores. Na emissão de mais curto prazo, a procura superou a oferta em 3,12 vezes, enquanto no prazo mais longo este rácio foi de 1,64 vezes.



O resultado desta emissão reflete "o que aconteceu no último leilão de obrigações de longo prazo", onde foram alcançadas taxas mínimas históricas, considera Filipe Silva, do Banco Carregosa. O analista refere-se ao leilão que decorreu na semana passada, no qual o IGCP encaixou 600 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a dez anos, a uma taxa de juro de 1,143%, o custo mais baixo de sempre.



"Portugal começou a ter leilões com taxas negativas em abril de 2015, o que tem permitido baixar o custo médio da dívida", lembra ainda.



Por esta altura, contudo, os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a subir 0,4 pontos base para 1,203%, depois de, na semana passada, terem alcançado mínimos históricos.



Notícia atualizada às 11:06 com mais informação.

