IGCP vai emitir dívida a 5 e 10 anos na próxima semana

O IGCP anunciou hoje que vai realizar no próximo dia 13 de maio dois leilões de dívida de longo prazo, tendo como objetivo emitir entre mil e 1.250 milhões de euros.

O instituto que gere a dívida do Estado vai emitir obrigações com maturidade em 15 de outubro de 2025 (cinco anos) e 18 de outubro de 2030 (10 anos).

Há duas semanas o IGCP realizou um duplo leilão de dívida a 6 e 10 anos, tendo suportado taxas de juro mais elevadas do que nas emissões comparáveis anteriores, reflexo do impacto da pandemia no mercado de obrigações soberanas.

Em dívida com maturidade em 21 de julho de 2026 foram colocados 418 milhões de euros, com uma "yield" de 0,843%, que compara com a taxa de juro de 0,059% suportada na emissão a cinco anos realizada em março.

O IGCP colocou ainda 598 milhões de euros em obrigações do Tesouro com maturidade em 15 de fevereiro de 2030. A taxa de juro nesta emissão a 10 anos ficou em 1,194%, acima dos 0,426% do leilão de março.