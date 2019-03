IGCP volta ao mercado para emitir até 1.500 milhões de dívida de curto prazo

O IGCP vai realizar um duplo leilão de curto prazo, com o objetivo de emitir entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. Um dos leilões é para emitir bilhetes do Tesouro a seis meses e o outro a 12 meses.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 20 de março pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de setembro de 2019 e 20 de março de 2020, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros", pode ler-se na nota enviada esta sexta-feira, 15 de março, pelo instituto liderado por Cristina Casalinho.

Ainda esta semana, o IGCP esteve no mercado a emitir dívida de longo prazo, tendo financiado 1.250 milhões de euros e conseguido a taxa de juro mais baixa de sempre na emissão a 10 anos.