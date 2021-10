Investidores de obrigações têm pior ano em duas décadas com pressão de bancos centrais

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Os investidores em obrigações soberanas e empresariais estarão a ter um dos anos mais complicados das últimas duas décadas, com o "selloff" do mês de setembro a agravar o sentimento que vinha a registar-se no segundo semestre.A ansiedade em torno da saída dos planos de estímulos monetários, por parte dos bancos centrais, motivou este novo declive que mandou a prestação dos titulos de dívida para terreno ...