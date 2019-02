Itália emite dívida a 30 anos. Juro perto dos 4% e procura supera os 33 mil milhões

Itália está no mercado a realizar uma emissão de dívida sindicada a 30 anos. A procura ascendeu a 33 mil milhões de euros e o spread final foi fixado em 18 pontos base acima da taxa do mercado secundário, segundo a Bloomberg.

O Governo italiano tinha revelado que em breve iria realizar uma emissão de dívida sindicada a 30 anos, estando a realizá-la esta quarta-feira, 6 de fevereiro.

O Executivo não revelou qual o montante que procurava financiar, mas os dados apurados pela Bloomberg apontam para que a procura tenha superado os 33 mil milhões de euros. E, de acordo com uma fonte do mercado, Itália poderá emitir até sete mil milhões de euros.

Os dados existentes apontam para que Roma consiga uma taxa de juro próxima dos 4% para emitir a dívida a 30 anos, uma vez que o prémio cobrado está nos 18 pontos base face à taxa de juro a 30 anos de Itália, que se encontra acima dos 3,7% no mercado secundário.

Itália vai emitir cerca de 250 mil milhões de euros em dívida este ano, segundo a Bloomberg. E esta operação é já a segunda emissão sindicada deste ano. A 15 de janeiro, Roma realizou uma emissão a 10 anos, tendo registado um recorde, ao emitir 10 mil milhões de euros, com a procura a superar os 35,5 mil milhões de euros.

A última emissão sindicada a 30 anos foi realizada em junho de 2017, tendo Roma financiado 6,5 mil milhões de euros, com a procura a ascender a 24 mil milhões.

Itália estará a tentar aproveitar o ambiente de juros baixos que se vive na Europa. Apesar de os focos estarem direcionados para Roma, devido ao seu braço-de-ferro com Bruxelas relacionado com as contas públicas, e, mais recentemente, devido aos dados do produto interno bruto (PIB), que confirmaram que Itália entrou em recessão.



(Notícia atualizada às 12:34 com o spread final da operação e a procura)