Juros disparam em leilão. IGCP vê mais subidas este ano

Portugal regressou esta quarta-feira às emissões de dívida de longo prazo, com um duplo leilão de Obrigações do Tesouro a 6 e 9 anos. Tal como era expectável, os juros dispararam, com o país a pagar mais de 1% para emitir dívida a 9 anos. A presidente do IGCP, Cristina Casalinho, reconhece que os juros poderão continuar a agravar-se nos próximos meses, com o mercado a ajustar-se à retirada do BCE.





