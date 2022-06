Moody’s tira BCP do "lixo"

O Millennium BCP viu o rating atribuído pela Moody’s subir de Ba1 para Baa3, um patamar que faz toda a diferença, uma vez que retira o banco do nível de "lixo". Além disso, o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) mantém-se estável, de acordo com a comunicação feita pelo BCP à CMVM.De acordo com o banco, esta ação da Moody's reflete "a redução do 'stock de non-performing assets' (NPA)", ou seja, crédito malparado e outros ativos desvalorizados, mas também "a melhoria dos níveis de capitalização nos últimos anos, a melhoria da rendibilidade doméstica, que permite compensar o impacto das provisões para o risco legal na Polónia", e ainda o plano de financiamento do banco que está em curso e que visa o cumprimento dos requisitos mínimos de fundos próprios ("MREL" ou "Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities").Ao mesmo tempo, "a agência de rating reafirmou o Baseline Credit Assessment (BCA) do banco", isto é, o perfil de crédito individual do banco, que mede a solidez financeira da empresa (em ba2), bem como os ratings de depósito, da dívida sénior não preferencial, da dívida subordinada não perpétua e a notação de rating para as ações preferenciais.