Moscovo diz ter mandado pagar juros dívida mas não sabe se credores os vão receber

A Federação Russa garantiu que ordenou o pagamento dos juros da sua dívida em dólares vencida esta quarta-feira, no valor de 117,2 milhões, mas não garantiu que os credores os recebam devido às sanções de que é objeto."A possibilidade ou impossibilidade de cumprir as nossas obrigações em divisa estrangeira não depende de nós. Nós temos o dinheiro e temos pagado. Agora, a bola está no campo dos EUA", disse o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, à RT.Se não pagasse o cupão desta emissão nos termos estabelecidos, seria a primeira vez que a Federação Russa incumpriria o pagamento da dívida externa desde a Revolução Bolchevique, de 1917.A agência de notação financeira Fitch já anunciou que consideraria equivalente a uma suspensão de pagamento a utilização de rublos, em vez de dólares, se bem que Moscovo disponha ainda de 30 dias para cumprir as suas obrigações - até meados de abril."Já demos a ordem de pagamento, mas a bola está no campo dos EUA", disse o ministro, que garantiu que não pode assegurar que o investidor final obtenha o devido pagamento devido ao impacto das sanções que os países ocidentais impuseram à Federação Russa pela invasão da Ucrânia.O responsável pelas Finanças russas adiantou que considera que cabe aos países ocidentais, principalmente aos EUA, retirar esses fundos das contas em dólares que foram congeladas pelas sanções.A Fitch argumentou que a sua decisão de equiparar o não pagamento em dólares à suspensão de pagamentos é coerente com a revisão em baixa do 'rating' da sua capacidade creditícia como "extremamente especulativa" e em risco de incumprimento ou atraso.O governo russo tem uma dívida de 40 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros) em obrigações denominadas em dólares e euros, metade das quais detidas por investidores estrangeiros.Moscovo argumenta que as sanções que excluíram a Federação Russa do sistema financeiro internacional impedem que pague em outra moeda que não o rublo.