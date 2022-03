JPMorgan confirma pagamento de juros da dívida da Rússia

Leia Também Moscovo diz ter mandado pagar juros da dívida mas não sabe se credores os vão receber

Se não pagasse o cupão desta emissão nos termos estabelecidos, seria a primeira vez que o país incumpriria o pagamento da dívida externa desde a Revolução Bolchevique, de 1917.



O governo russo tem uma dívida de 40 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros) em obrigações denominadas em dólares e euros, metade das quais detidas por investidores estrangeiros.



As operações da dívida de Moscovo têm estado debaixo do olhar atento dos mercados do mundo inteiro, no seguimento das sanções económicas dos países ocidentais, devido à invasão militar da Ucrânia.





O JPMorgan recebeu o pagamento dos juros da dívida de Moscovo e transferiu o dinheiro para o Citigroup, indica a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.O banco atuou como intermediário, tendo o Citigroup sido a instituição que efetuou os pagamentos aos detentores dos títulos. A operação foi feita com a aprovação das autoridades norte-americanas.A Rússia garantiu que tinha ordenado o pagamento dos juros da sua dívida em dólares vencida esta quarta-feira, no valor de 117,2 milhões de dólares.