Mota-Engil encaixa 50 milhões em dívida verde

No primeiro caso, o rácio é de quatro títulos da linha "obrigações Mota-Engil 2024" por cada novo título de dívida. Esta linha obrigacionista conta com um valor unitário de 250 euros e global de quase 84 milhões de euros, pagando um cupão fixo anual de 4,375%.



Já no que diz respeito às obrigações que vencem em 2026 o rácio de troca é de dois títulos que maturam em 2026 por cada nova obrigação. As "obrigações ligadas a sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026" vencem a 2 de dezembro de 2026 e pagam um cupão anual de 4,25%, sendo que cada título tem um valor facial de 500 euros e um montante nominal global de 131.999.500 euros, tendo sido colocado no mercado em dezembro de 2021.



A Mota-Engil emitiu, ou obrigações ligadas a sustentabilidade, que maturam em junho de. Os resultados da oferta foram comunicados esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O montante total da emissão foi fixado em €50.000.000. As obrigações Mota-Engil 2028 terão vencimento previsto para 12 de junho de 2028. Prevê-se ainda que a emissão e liquidação das obrigações Mota-Engil 2028 venha a ocorrer a 11 de dezembro de 2023", indica a construtora.A operação destinou-se apenas a investidores profissionais, e teve lugar entre 27 de novembro e o dia 4 de dezembro. Cada título tem o valor nominal deEsta operação previa também a possibilidade de troca de obrigações de: as "obrigações Mota-Engil 2019/2024" e as "obrigações ligadas a sustentabilidade Mota-Engil 2021/2026", além da subscrição em numerário. No total,transitaram para a nova emissão.O empréstimo obrigacionista que atinge a maturidade em 2024 terá assim menos 7,446 milhões de euros, totalizando 76.553,750 euros, enquanto as obrigações que maturam em 2026 terão menos 18,017 milhões de euros passando esta linha a totalizar 113.982,500 euros. O valor retirado será assim amortizado e cancelado.Com esta operação, "a Mota-Engil prossegue a sua estratégia de diversificação das fontes de financiamento e alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a melhor alinhá-la com a geração de cash-flow", pode também ler-se.