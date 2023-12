Mota-Engil vende negócio de construção e imobiliário na Polónia

A Mota-Engil anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com a Duna Aszfalt, empresa sediada na Hungria, para a alienação da Mota-Engil Central Europe (MECE) e das suas subsidiárias nas áreas de engenharia e construção e promoção imobiliária.



A transação será feita por um "enterprise value" de cerca de 90 milhões de euros, adiantou.





Em comunicado, o grupo liderado por Carlos Mota dos Santos (na foto) diz que prevê que a concretização da transação, que depende ainda da obtenção de diversas autorizações por parte de autoridades locais e financiadores, ocorra até ao final do primeiro semestre de 2024.





A Mota-Engil salienta que a operação se enquadra no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento de negócio com foco nos principais mercados definidos no Plano Estratégico "Building´26", e que foi avaliada a oportunidade financeira resultante de contactos promovidos no âmbito de oportunidades estudadas em conjunto pelos dois grupos.





"Com esta alienação, a Mota-Engil reforça a sua estratégia de seletividade na alocação dos seus investimentos, aumentando por essa via o foco do seu negócio core nos países de maior crescimento e potencial, e reforçando o balanço", refere ainda.