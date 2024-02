Novo Banco mandata sindicato para colocação de 500 milhões em obrigações

títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos -





Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face aos resultados do ano anterior, representou um aumento de 32,5%. "Em 2023, o banco apresentou um conjunto de fortes resultados, superando todas as metas financeiras e evidenciando um consistente histórico de execução e entrega", afirmou Mark Bourke, CEO do banco, na altura.

A notícia é avançada esta segunda-feira pela Bloomberg, que indica que a operação será liderada pelo Barclays, em conjunto com o Crédit Agricole, o Deutsche Bank, o IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW. Em causa estará a, com maturidade a três anos, de acordo com a agência norte-americana de notícias. Apesar de não ser avançada uma data em concreto para a operação, tal deverá ocorrer brevemente, estando sujeita às condições de mercado. quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, a instituição, que é liderada por Mark Bourke, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura