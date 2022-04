País paga mais, mas garante metade do financiamento

Portugal concluiu esta quarta-feira a colocação de 3.000 milhões de euros através de uma emissão sindicada a 10 anos, uma venda que permitiu ao IGCP garantir perto de metade das necessidades de financiamento do ano. Apesar de o juro pago pelo Tesouro português ter disparado, a presidente do IGCP realça que a taxa está em linha com o movimento do mercado e que há margem para uma nova redução do custo da dívida em

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...