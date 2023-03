Portugal coloca 915 milhões de euros em duas linhas de obrigações

Portugal financiou-se em 915 milhões de euros no mercado de dívida a longo prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP realizou esta quarta-feira um leilão de duas linhas de obrigações do Tesouro (OT) a nove e 12 anos em que os juros de ambas as maturidades ultrapassaram os 3,5%.No caso da maturidade mais longa, ou seja, até 12 de outubro de 2035, o IGCP emitiu 518 milhões com uma "yield" de 3,744%. Este juro fica acima dos 2,25% pagos há cerca de um ano, num leilão da mesma linha de títulos, em que o IGCP tinha colocado 790 mil milhões de euros.Já no caso dos títulos com prazo a 16 de julho de 2032, foram colocados 397 milhões com um juro de 3,549%. A última vez que o país tinha recorrido a esta maturidade – nove anos – foi em fevereiro e o juro também era mais baixo (3,172%). Nesta altura Portugal tinha emitido mil milhões de euros."As taxas obtidas estão em máximos históricos dos últimos seis anos e estão bem acima das obtidas nos leilões anteriores", revela o diretor de investimentos do Banco Carregosa Filipe Silva, continuando a seguir a trajetória ascendente das taxas de juros do Banco Central Europeu.Apesar de as elevadas taxas fazerem com que o custo do serviço da dívida aumente, o especialista espera que o crescimento de Portugal não seja afetado, pondo em evidênica o "spread" que o país tem em relação à Alemanha "que se tem mantido estável e em mínimos dos últimos meses".Quanto à procura, a linha mais curta foi mais atrativa do que as obrigações com maturidade mais longa. Na primeira, a procura foi 2,58 vezes superior à oferta, enquanto na segunda ficou 2,27 vezes acima da oferta.(Notícia atualizada às 11:07)