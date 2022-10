Portugal emite mil milhões em nova dívida. Paga mais de 3,2% por obrigações a nove anos

fica acima dos 2,33% pagos em junho num leilão da mesma linha de títulos e alinham com a evolução no mercado secundário, onde a "yield" das OT a nove anos agravam seis pontos base para 3,282%.

Portugal financiou-se em mil milhões de euros no mercado de dívida de médio prazo. Num leilão de Obrigações do Tesouro (OT) a três e nove anos, realizado esta quarta-feira pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, os investidores pediram mais de 3,2% para emprestar até 2031.No caso da maturidade mais longa, ou seja, até 17 de outubro de 2031, o IGCP emitiu 651 milhões a uma "yield" de 3,23%. Este juroJá no caso dos títulos com prazo a 15 de outubro de 2025, foram colocados 349 milhões com um juro de 2,087%. A última vez que o país tinha recorrido a esta maturidade - três anos - foi em março de 2017 pelo que as taxas não são comparáveis. Em mercado secundário, estes títulos seguem com um juro a aliviar para 2,019%.A agência liderada por Miguel Martín tem enfrentado condições menos favoráveis no mercado obrigacionistas desde o ano passado. A inflação e consequente intervenção dos bancos centrais tem vindo a agravar as "yields" das obrigações globais.Apesar de se ter mantido suficiente para avançar com a operação, o apetite dos investidores por dívida portuguesa recuou. A procura por OT a nove anos foi 1,79 vezes superior à oferta (o que compara com 2,68 vezes no leilão realizado em junho), enquanto por títulos a três anos ficou 3,01 vezes acima da oferta.(Notícia atualizada às 11:10)