Portugal emite dívida a 10 anos com taxa de juro mais baixa desde março

O IGCP realizou esta quarta-feira um duplo leilão de obrigações, tendo encaixado um total de 1.505 milhões de euros, com um custo de financiamento mais baixo do que na emissão realizada em maio.

O instituto que gere a dívida do Estado colocou 920 milhões de euros em obrigações com maturidade em 18 de outubro de 2030 (10 anos), com uma yield de 0,595%. A 13 de maio o IGCP tinha colocado 742 milhões de euros em títulos desta linha, com uma taxa de 0,852%.



A taxa das obrigações a 10 anos está em linha com o registado no mercado secundário e é a mais baixa desde que em março a taxa ficou abaixo de 0,5%. A procura foi contudo mias reduzida, tendo superado a oferta em 1,5 vezes, o que compara com o rácio de 1,94 vezes em maio.





No duplo leilão de hoje foram também colocados 585 milhões de euros em obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 (seis anos), com uma taxa de 0,137%. Esta é também muito inferior à yield de 0,843% suportada no leilão de abril para colocar obrigações a seis anos. Em maio, para emitir obrigações com um prazo inferior (cinco anos), o IGCP teve de pagar uma taxa mais elevada (0,258%).



A procura pelas obrigações a seis anos emitidas hoje excedeu a oferta em 2,08 vezes, o que se situa abaixo do rácio registado na emissão comparável de abril (2,34 vezes).